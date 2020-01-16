В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

В феврале 2020 года температура воздуха в России будет гораздо ниже январской. Об этом РИА "Новости" рассказал и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это необычно, но, тем не менее это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем", – сказал Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре не исключают, что в феврале может быть снежная погода, однако это предварительно.

По словам Романа Вильфанда, в этом году на всей территории страны наблюдается очень теплая зима. Особенно это хорошо заметно по показателям декабря, когда были сильные колебания температуры: она то повышалась на 15-20 градусов выше нормы, то понижалась на такое же количество градусов ниже нормы. Хотя теплых дней все равно было в два раза больше. Метеоролог отметил, что в Сибири в этом году зима теплая, а в европейской части страны – очень теплая.

Причем аномальное тепло в регионах продолжается до сих пор. В том числе в Алтайском крае. Так, в региональном ЦГМС amic.ru сообщили, что в крае, который находится в зоне аномального тепла, в первой декаде января температура воздуха оказалась выше нормы на 3-5 градусов, а во второй – на 1-3 градуса. Крещенских морозов в этом году в регионе не прогнозируют.