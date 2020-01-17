"Вместо гимна нужно менять Жириновского": Михалков – о предложение главы ЛДПР

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал инициативу Владимира Жириновского, согласно которой нужно поменять гимн России. По мнению лидера ЛДПР, нынешняя композиция – слишком длинная и сложная для исполнения.
"Я настаиваю: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета. Потому что когда три куплета и три припева – это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", – цитирует Жириновского РИА "Новости".
В ответ на эти слова главы ЛДПР Никита Михалков заявил, что менять нужно самого Жириновского, а не гимн.
Напомним, текст гимна Российской Федерации написал отец известного режиссера – Сергей Михалков. За его основу взята музыка Александра Александрова, которая была в гимне СССР.
Комментарии
На Боже царя храни поменять хочет? Кто в цари последний? Нет никого? (с)
Сынку открестился от причастия его бати в написании слов к Гимну СССР?
Жириновский прав.
Насущные проблемы. Старикам и детям долго гимн петь приходится....
Гимн отвратительный, рвотный позыв вызывает, а гимп объединять должен.
Отличный гимн, ничего менять не нужно. Того у кого рвотный позыв вызывает - меньше задницы забугорным хозяевам лижите, вот и тошнить не будет.