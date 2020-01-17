"Вместо гимна нужно менять Жириновского": Михалков – о предложение главы ЛДПР

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал инициативу Владимира Жириновского, согласно которой нужно поменять гимн России. По мнению лидера ЛДПР, нынешняя композиция – слишком длинная и сложная для исполнения.

"Я настаиваю: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета. Потому что когда три куплета и три припева – это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", – цитирует Жириновского РИА "Новости".

В ответ на эти слова главы ЛДПР Никита Михалков заявил, что менять нужно самого Жириновского, а не гимн.

Напомним, текст гимна Российской Федерации написал отец известного режиссера – Сергей Михалков. За его основу взята музыка Александра Александрова, которая была в гимне СССР.