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"Вместо гимна нужно менять Жириновского": Михалков – о предложение главы ЛДПР

, ИА "Амител"
Ранее главный либерал-демократ заявил, что нынешний гимн очень трудно петь
Никита Михалков и Владимир Жириновский / Фото: Mt.apral.ru

Никита Михалков и Владимир Жириновский / Фото: Mt.apral.ru

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал инициативу Владимира Жириновского, согласно которой нужно поменять гимн России. По мнению лидера ЛДПР, нынешняя композиция – слишком длинная и сложная для исполнения.

"Я настаиваю: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета. Потому что когда три куплета и три припева – это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", – цитирует Жириновского РИА "Новости".

В ответ на эти слова главы ЛДПР Никита Михалков заявил, что менять нужно самого Жириновского, а не гимн.

Напомним, текст гимна Российской Федерации написал отец известного режиссера – Сергей Михалков. За его основу взята музыка Александра Александрова, которая была в гимне СССР.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.01.2020 08:07
Filin

На Боже царя храни поменять хочет? Кто в цари последний? Нет никого? (с)

17.01.2020 08:29
- гость -

Сынку открестился от причастия его бати в написании слов к Гимну СССР?

17.01.2020 08:33
- гость -

Жириновский прав.

17.01.2020 08:48
- гость -

Насущные проблемы. Старикам и детям долго гимн петь приходится....

17.01.2020 09:19
- гость -

Гимн отвратительный, рвотный позыв вызывает, а гимп объединять должен.

17.01.2020 09:39
Жоржик

Отличный гимн, ничего менять не нужно. Того у кого рвотный позыв вызывает - меньше задницы забугорным хозяевам лижите, вот и тошнить не будет.

17.01.2020 09:54
- гость -

17.01.2020 09:39
Жоржик
Поддерживаю.

17.01.2020 09:54
- гость -

Когда бордель перестает приносить доход, не кровати переставлять нужно,

17.01.2020 10:05
- гость -

17.01.2020 09:54 - прям в пимпочку.

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