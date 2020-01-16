Сергей Шубенков стал капитаном

Алтайскому легкоатлету Сергею Шубенкову присвоено очередное воинское звание капитана. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Кроме вице-чемпиона мира 2019 в беге на 110 метров с барьерами, капитаном стала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Оба спортсмены ЦСКА, поэтому претендуют не только на воинские звания, но и на денежное довольствие, разовые выплаты за рождение ребенка. После 20 лет службы назначается военная пенсия.

Напомним, 29-летний Шубенков, вернувшийся на дорожку после серьезной травмы незадолго до начала мирового первенства, сумел стать на соревнованиях вторым. Также он является чемпионом мира 2015 года, чемпионом Европы 2012 и 2014 годов, победителем Бриллиантовой лиги 2017 и 2018 годов.