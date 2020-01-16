Сергей Шаргунов рассказал будущему премьеру о проблемах россиян

Депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на встрече с Михаилом Мишустиным рассказал о нескольких серьезных проблемах.

"Я говорил о трагедии оптимизации – больниц, школ, Домов культуры, библиотек. И о детдомовцах без крыши над головой и без надежды", – написал он на своей странице в Facebook.

Также в беседе речь зашла о льготном лекарственном обеспечении, незарегистрированных препаратах, закупках и создании реестра лекарств для льготников.

"Все это жизненно важные темы. Хорошо, что они были в президентском послании. Но теперь надо осуществить обещанное для защиты и спасения тех, кто болен. Дальше – увидим", – отметил Шаргунов.

Напомним, что после отставки Медведева Владимир Путин предложил Михаила Мишустина в качестве кандидата на пост главы правительства РФ.