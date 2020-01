Билли Майлиш: Елена Малышева перепела Билли Айлиш

В очередном выпуске программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала о синдроме Туретта. Им ранее страдала и известная американская певица Билли Айлиш. Ведущая рассказала, что для болезни характерны непроизвольные двигательные и вокальные тики.

В качестве гостя студии присутствовал 25-летний парень, страдающий синдромом Туретта. Чтобы напомнить молодому человеку кто такая Билли Айлиш, Малышева своеобразно напела ему известную композицию Bad Guy.

Напомним, Билли Айлиш – 18-летняя американская певица. Девушка снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).