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Почти три тысячи упаковок снюса изъяли на Алтае

, ИА "Амител"
Это результаты двухнедельного рейда краевого Роспотребнадзора
Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Сотрудники Роспотребнадзора с 27 декабря 2019 года по 14 января 2020 года проводили рейды в торговых точках Алтайского края. Они искали некурительную никотинсодержащую продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Более чем в полусотне случаев нашли запрещенный товар. Всего изъяли 2866 упаковок. На эту продукцию продавцы не смогли предоставить соответствующих документов. Теперь торговцам грозят штрафы.

Напомним, снюс – это вид некурительного табака. Его рассасывают или жуют. Один маленький пакетик содержит в среднем 40 мг никотина. Это много даже для взрослого человека.

На Алтае ранее фиксировали случаи отравления подростков снюсом. Губернатор Виктор Томенко попросил предпринимателей не торговать этими смесями. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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