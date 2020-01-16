Аналитики ожидают рост цен на недвижимость в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10% , а вторичное — на 6%. Такой прогноз дали аналитики порталу "Известия".

В некоторых новостройках, где жилье хорошо покупают, стоимость квартир может вырасти на 15%. Рост цен на жилье обусловлен переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ипотечных ставок.

По данным сервиса "Авито. Недвижимость", за 2019 год в России первичное жилье подорожало на 30%, а вторичное на 5%.

Специалисты рекомендуют не откладывать покупку недвижимости. Не смотря на то, что можно дождаться более удобных условий по ипотеке, эта выгода нивелируется серьезным подорожанием жилья.