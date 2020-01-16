10 "Евдокимовых" из 10. Стендап-комик Александр Долгополов снял обзор Барнаула

Резидент московского Stand-Up Club №1 Александр Долгополов 11 и 12 января выступал с концертами в Барнауле. В перерывах между выступлениями комик снял обзор города из окна отеля.

Александр отметил, что в Барнауле есть дорога, а значит, барнаульцы ездят по ней на машине. Как считает комик, едут они в клуб, потому что понедельник в Барнауле – выходной день.

Кроме того, Долгополов сделал вывод о том, что Барнаул граничит с Турцией. Натолкнула Александра на эту мысль надпись Zavgar maxi, сделанная, как он считает, на турецком языке.

Город, безусловно, понравился артисту и заслужил высочайшую оценку – 10 "Евдокимовых из 10".