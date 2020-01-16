10 "Евдокимовых" из 10. Стендап-комик Александр Долгополов снял обзор Барнаула

Резидент московского Stand-Up Club №1 Александр Долгополов 11 и 12 января выступал с концертами в Барнауле. В перерывах между выступлениями комик снял обзор города из окна отеля.
Я очень люблю путешествовать во время выступлений, и мне хотелось бы делиться своими впечатлениями. Но, к сожалению, я не любитель выходить на улицу, поэтому я решил, что буду для вас обозревать города, в которых выступаю, но из окон отелей, где я остановился. И в пилотном выпуске у нас что бы вы думали? Правильно! Столица Алтайского края, город Барнаул! Приятного просмотра!
Александр отметил, что в Барнауле есть дорога, а значит, барнаульцы ездят по ней на машине. Как считает комик, едут они в клуб, потому что понедельник в Барнауле – выходной день.
Кроме того, Долгополов сделал вывод о том, что Барнаул граничит с Турцией. Натолкнула Александра на эту мысль надпись Zavgar maxi, сделанная, как он считает, на турецком языке.
Город, безусловно, понравился артисту и заслужил высочайшую оценку – 10 "Евдокимовых из 10".
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