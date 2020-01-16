На площади Сахарова разобрали снежный городок

К демонтажу снежного городка на площади Сахарова приступили 14 января и 16 января работы были закончены.

Были демонтированы все конструкции и ледяные фигуры. Участок автомобильной дороги полностью освободили.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации города Барнаула, 17 января будет открыто движение для автомобилей.