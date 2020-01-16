На площади Сахарова разобрали снежный городок

К демонтажу снежного городка на площади Сахарова приступили 14 января и 16 января работы были закончены.
Были демонтированы все конструкции и ледяные фигуры. Участок автомобильной дороги полностью освободили.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации города Барнаула, 17 января будет открыто движение для автомобилей.
Комментарии
На кой черт вваливать столько денег ради месяца праздника? Сахарова надо делать пешеходной круглогодично, с кафешками и аттракционами. Ставить елку и городок на всю зиму.