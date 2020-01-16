На территории проекта "Дом-2" умер человек

На территории телепроекта "Дом-2" умер 37-летний оператор. Мужчина проработал на съемках пять лет, пишет Mash.

Сообщается, что умер человек во время работы. Оператор снимал участников на территории проекта в Новой Москве и в какой-то момент почувствовал себя плохо.

Мужчине сразу же вызвали скорую помощь. Врачи приехали на место вызова, но спасти сотрудника не смогли.

По предварительным данным, предполагаемая причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось о смерти экс-участницы телепроекта Полины Лобановой. Тело девушки было найдено в чужой квартире. Знакомые предположили, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.