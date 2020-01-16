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Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных условиях на дорогах

, ИА "Амител"
Правоохранители напомнили о безопасности в непогоду
Фото: webinfo.kz

Фото: webinfo.kz

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей быть предельно внимательными на дорогах.

При выборе скорости рекомендуется обращать внимание на погодные условия и состояние проезжей части, чтобы можно было вовремя остановить транспортное средство. В условиях ограниченной видимости нужно строго соблюдать ПДД. Также необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и пешеходных зон. 

"Пешеходам не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того, необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для остановки транспортного средства", – напомнили в ведомстве.

17 и 18 января на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный порывистый ветер и метель. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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