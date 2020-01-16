Алтайские волейболистки обыграли читинскую "Забайкалку"

Волейболистки "Алтай-АГАУ" выиграли в Иркутске. Там продолжается 4-й тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России.

Сегодня барнаульские волейболистки обыграли читинскую "Забайкалку" со счётом 3-1. Алтайские девушки уступили в первой партии, однако затем выиграли три сета подряд и праздновали общую победу.

В первой игре "Алтай-АГАУ" уступил лидеру турнира – команде ОмьСибГУОР из Омска с результатом 0-3. Барнаульские волейболистки занимают второе место в турнирной таблице.

Завтра "Алтай-АГАУ" встречается с "Олимпом" из Новосибирской области.