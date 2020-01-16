Загруженный "под завязку" прицеп грузовика опрокинулся на дороге в Бийске

Переполненный древесиной прицеп грузовика опрокинулся на проезжую часть в Бийске.

Грузовой автомобиль при этом остался на месте. Груз выпал на дорогу и проезд для машин оказался перекрыт. В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел у поворота на "Леспром". В комментариях к посту в сообществе "Инцидент Бийск" местные жители отметили, что этот случай не является единичным на данном участке дороги. Здесь поворот соединяется с подъемом и грузовому транспорту тяжело проехать это место. Бийчане предположили, что в этот раз техника также не смогла подняться, а при попытке сдать назад прицеп заломило.