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России предрекли курс в 200 рублей за доллар

, ИА "Амител"
Уменьшение стоимости валюты, по мнению эксперта, невозможно
Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предрек рост курса до 200 рублей за доллар, пишет "Лента".

"Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей – невозможно", – отметил Ведев.

Экономист считает, что популярная теория о пользе слабой национальной валюты ложна. Своим мнением он поделился на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

"Есть две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо", – сказал экономист.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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