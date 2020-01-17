Лучше остаться дома. Шторм приходит в Алтайский край 17 января

17 и 18 января на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. Ожидается метель и ветер с порывами до 30 метров в секунду.

В регионе температура воздуха составит -2...-7 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, по югу местами сильный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле термометры покажут -3...-5 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 17-22 м/с.