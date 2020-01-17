Застрявший в Барнауле КамАЗ спасателей вытягивали из сугроба трамваем

Автомобиль спецчасти МЧС забуксовал на улице Анатолия в Барнауле, но на выручку пришел общественный транспорт. Кадры происшествия опубликовали на youtube-канале "Вести Алтай".

Инцидент случился на улице Анатолия. Судя по записи, водитель пожарной техники припарковался в сугроб для тушения пожара, понадеявшись на три ведущих привода.

Выяснилось, что возможности машины он явно переоценил – автомобиль не смог возобновить движение, пока не был взят на буксир.

Вызволил из снежного плена спасателей водитель трамвая. Без видимых усилий он вытянул многотонный грузовик.