Застрявший в Барнауле КамАЗ спасателей вытягивали из сугроба трамваем

Автомобиль спецчасти МЧС забуксовал на улице Анатолия в Барнауле, но на выручку пришел общественный транспорт. Кадры происшествия опубликовали на youtube-канале "Вести Алтай".
Инцидент случился на улице Анатолия. Судя по записи, водитель пожарной техники припарковался в сугроб для тушения пожара, понадеявшись на три ведущих привода.
Выяснилось, что возможности машины он явно переоценил – автомобиль не смог возобновить движение, пока не был взят на буксир.
Вызволил из снежного плена спасателей водитель трамвая. Без видимых усилий он вытянул многотонный грузовик.
Комментарии
Легковушка запросто тянет груженный многотонник в сопку в гололед. Это потому что грузовик сам скребёт колесами но чуть-чуть не хватает энерции ехать. Физика, понимаш.
Сравнили, легковушку и 20-ти тонный трамвай, у которого к тому же зверская электротяга.
17.01.2020 09:00
- гость -
Спасибо, поржал! Особенно понравилось про энерцию.
Водила лопух. Я там на 9-ке проеду.
гнать в шею надо таких водителей из пожарки! а как он ездит, когда трамвая рядом нет?
А что тут такого? Раньше трамвай тянул себя с пассажирами, да плюс еще один вагон с пассажирами) поди Камаз пожарный не тяжелее)
Энерция??? Ваш учитель по физике сейчас застрелился, не перенеся позора
17.01.2020 09:00
- гость -
Легковушка запросто тянет груженный многотонник в сопку в гололед. Это потому что грузовик сам скребёт колесами но чуть-чуть не хватает энерции ехать. Физика, понимаш.
Товарищ, не путай инерцию с эрекцией
17.01.2020 09:22
- гость -
Дык они спят круглосуточно, когда им навык езды по сугробам/грязи приобрести?
гнать в шею надо таких водителей из пожарки! а как он ездит, когда трамвая рядом нет?