"Особенную" кошку продают за 20 млн рублей

Объявление о продаже "уникальной" кошки за 20 млн рублей в Новороссийске появилось на сайте avito.ru. Хозяин животного пояснил, что столь высокий ценник из-за того, что оно кардинально изменило его жизнь, помогая принимать верные решения.

Как утверждает автор объявления, кошка является ему во снах и дает советы, как нужно поступить, когда он сомневается. Житель Новороссийска рассказал, что она увязалась за ним в тот момент, когда понадобилась помощь.

"История знакомства с кошкой началась весной 2018 года, когда я, отчаявшись от того, что ходил по замкнутому кругу и имел проблемы буквально во всем, в том числе со здоровьем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилку местной целительницы Дуняши", – пояснил россиянин.

По его словам, недавно ему приснилось, что кошка просит продать ее тому, кому она сейчас нужнее. Это и стало причиной размещения объявления, утверждает продавец.