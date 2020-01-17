Жители Славгорода потребовали очистить город от снега

Славгородцы пожаловались на плохую уборку снега в городе и потребовали привести состояние дорог в соответствии с принятыми в России стандартами. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

"Проезжие части главных улиц города (Ленина, Титова, Суворова, Урицкого и т.д.) имеют глубокую колею, которая вся обледенела. В соответствии с ГОСТом наличие колеи допускается всего высотой не более 3 см, и срок устранения такого дефекта всего двое суток! Однако мы ездим по таким дорогам всю зиму!" – утверждает автор петиции.

Он также напомнил, что пешеходные переходы, тротуары и перекрестки должны расчищаться за три часа с момента снегопада. По словам автора, несмотря на требования национальных стандартов, зачастую тротуары подолгу остаются заметенными, что вынуждает людей выходить на проезжую часть.

"Таким образом, в нашем городе дороги расчищаются неэффективно, и не приводятся в надлежащее (соответствующее ГОСТу) состояние в течение всего зимнего периода, – гласит текст петиции. – Движение по таким дорогам превращается в бесконечные лавирования между неровностями, водители вынуждены маневрировать на скользком дорожном покрытии, что несомненно в разы снижает безопасность дорожного движения".

По данным на 9:50 17 января обращение подписали почти 150 человек.

Ранее губернатор Виктор Томенко выразил обеспокоенность проблемой очистки снега в крупнейших городах Алтайского края. Он проинформировал руководителей Барнаула, Бийска и Рубцовска о том, что 22 января заслушает их доклады по этому поводу: какие меры приняты для нормализации обстановки и что нужно сделать еще, чтобы окончательно решить проблемы с уборкой снега.