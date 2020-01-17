Житель Алтая едва не задушил супругу из неприязни

Житель села Сугул Чойского района после совместного распития спиртного напал на собственную 47-летнюю супругу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Сначала муж кричал на женщину, а потом схватил нож и стал размахивать им, выкрикивая угрозы убийства. После этого он схватил ее за шею, повалил на пол и принялся душить. К счастью, женщине удалось вырваться и убежать. Селянка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Он признался в содеянном, оправдывая свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к жене.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством", максимальное наказание по которой до двух лет лишения свободы.