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Бюрократ, технократ, композитор. Эксперты о том, чего ждать от премьера Мишустина

, ИА "Амител"
Эксперты предполагают, что будущее премьерство Михаила Мишустина запомнится надолго

Председателем правительства РФ стал Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева, а Государственная Дума утвердила большинством голосов. Чего всем нам ожидать от нового главы правительства и как его назначение оценивают политики и эксперты выяснил журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

По стопам Фрадкова и Зубкова

Ряд экспертов уже успели окрестить Михаила Мишустина "техническим премьером". На политическом сленге так называют человека, не обладающего ни серьезным политическим авторитетом, ни имеющего политических амбиций, назначаемого на ответственный пост только потому, что он является компромиссной и временной фигурой. В современной политической истории страны подобную роль сыграли Михаил Фрадков и Виктор Зубков. Первый возглавлял правительство с 5 марта 2004-го по 12 сентября 2007-го – более трех лет. В марте 2004 года в отставку был отправлен прежний глава правительства Михаил Касьянов и Фрадков был назначен главой правительства как фигура далекая от внутриполитических интриг в РФ (он был постоянным представителем РФ при Евросоюзе) и тесно не связанная с элитными кланами.

Виктор Зубков, сменивший Фрадкова, возглавлял кабмин страны с 14 сентября 2007-го по 7 мая 2008 года. Он тоже был "техническим премьером" до прихода на пост главы правительства Дмитрия Медведева. Его назначили как человека надежного и способного сохранить стабильность управления, хотя он и не был далек от кланов в правящей группировке. И вот теперь настал "технический период" Михаила Мишустина, который продолжаться как несколько лет (как в случае с Фрадковым), так и несколько месяцев (как в случае с Зубковым).

О том, что будущий премьер будет, по всей видимости, именно "техническим", указал в интервью ИА "Амител" глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Налоговик в роли премьера

16 января с Михаилом Мишустиным успел пообщаться депутат от Алтайского края Сергей Шаргунов, о чем и сообщил на своей странице в Facebook. Шаргунов написал, что "говорил о трагедии оптимизации больниц, школ, Домов культуры, библиотек", о детдомовцах, остающихся без жилья, нехватке лекарств для льготников и многом другом. "Был, что называется, услышан, – отметил депутат. – Будущий премьер все записал в блокнот и согласился с необходимостью разобраться с тяжелейшими вопросами".

Руководитель аппарата фракции коммунистов Нина Останина вспоминает, что тогда еще кандидат в премьеры выступил на встрече "против национализации" ресурсодобывающих предприятий и не одобрил предложения о прогрессивной шкале подоходного налога из-за "отсутствия среднего класса и тотальной бедности". Это, между прочим, интересное признание. С одной стороны, новый глава кабмина РФ признает провал политики власти по формированию среднего класса. С другой – не соглашается с прогрессивной подоходной шкалой чисто как налоговик, но не премьер-министр.

В этом ключе интересную характеристику дал Мишустину известный экономист и публицист Михаил Хазин, заявивший, что новый глава кабинета министров "бюрократ и технократ".

Премьер и композитор

Не обошли вниманием Михаила Владимировича и задиристые телеграм-каналы. Так, "Сибирский цирюльник" тоже пишет, что "новый глава кабмина Михаил Мишустин – технический премьер и поэтому фигура на данном посту временная". "С учетом специально транслируемой нам равноудаленности Мишустина от кланов и элитных групп, его задача заключается в страховке процесса и сохранении баланса интересов в изменяющейся системе", – констатирует автор канала.

"Кремлевский мамковед" обещает, что "будущее премьерство Михаила Мишустина должно запомниться надолго". "На посту главы ФНС он уже успел отметиться как жесткий администратор, добивающийся роста сборов без оглядки на состояние людей и бизнеса. Несмотря на отсутствие роста налогооблагаемой базы, сборы постоянно растут... После послания президента, из которого следует реформа материнского капитала, требующая более 700 млрд рублей в год, управление правительством Мишустиным должно быть очень жестким", – отмечает автор канала.

Желтый и не всегда уравновешенный "Футляр от виолончели" напомнил, что новый премьер "дружит с певцом Григорием Лепсом, которого ФБР США считает хранителем общака ОПГ "Братский круг". В реестрах Михаил Владимирович Мишустин указан автором песни Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

Премьер на пороге перемен?

"Мишустин был довольно легко утвержден Госдумой на пост премьера, потому что у него отсутствует негативный бэкграунд, какой был у его предшественника Дмитрия Медведева, – заявил amic.ru политолог, заместитель гендиректора Института инновационного развития Дмитрий Родионов. – Поэтому особого сопротивления думских фракций его кандидатура не встретила. И сегодня он производит двоякое впечатление: с одной стороны, его биография широко известна, с другой – мы о нем мало что знаем.

Большого негатива в отношении него тоже пока не растиражировано. Скажем, Фонд борьбы с коррупцией Навального посвящал свои расследования многим персонажам в высших эшелонах власти, но Мишустин, насколько я помню, в них не фигурировал. Все это позволяет провести параллели с невнятным Михаилом Фрадковым и еще более невнятным Виктором Зубковым, которые тоже возглавляли правительство. И у них в свое время была задача подготовить трансфер власти, так и у Мишустина стоит подобная задача.

Я полагаю, что нам предстоят еще более серьезные изменения, нежели те, о которых объявил президент в своем послании. Это еще не все. И подготовить эти перемены, видимо, предстоит как раз новому премьер-министру".

 

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Комментарии

17.01.2020 12:21
- гость -

Как это фонд Начального обошел Мишустина? Давно уже им непонятно как его жена 800 млн заработала, имущество на детей переписано. Кланы правят или банды?

17.01.2020 12:25
- гость -

А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь...
От перемены мест слагаемых сумма не меняется....

17.01.2020 12:25
- гость -

Что можно ждать от такого премьера, который полностью зависит от президента?! Совместного продолжения разрушения экономики страны и дальнейшего обнищания населения...

17.01.2020 12:28
месный

А помните когда кириенко назначили чё потом в итоге замутили? Ну вот и этого походу сюда назначили за чемто типа того

17.01.2020 12:33
гость

Простым людям, кроме очередного повышения цен и налогов ждать здесь не чего.

17.01.2020 13:08
- гость -

17.01.2020 12:28
месный
А помните когда кириенко назначили чё потом в итоге замутили? Ну вот и этого походу сюда назначили за чемто типа того
--------------------------------------------------
Когда назначали кириенко, Госдума 2 раза проголосовала против него. Борька снова выдвинул его кандидатуру.Но если бы они отклонили и в 3 раз, то тогда должны были распустить парламент. Под этой угрозой утвердили.

17.01.2020 13:50
- гость -

Я полагаю, что нам предстоят еще более серьезные изменения, нежели те, о которых объявил президент в своем послании.

ага, ндфл надобно повышать, а то денег в казне немае....
а плюшевый еще пригодится)))

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