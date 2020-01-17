Площадь Сахарова открыли в Барнауле

Движение транспорта на площади Сахарова возобновилось сегодня, 17 января. Снежный городок полностью разобрали.
Елка, украшения и основы ледяных фигур в течение года будут храниться на базе "Автодорстроя", сообщают в городской администрации.
Напомним, площадь Сахарова перекрыли 1 декабря 2019 года. В течение полутора месяцев барнаульцы были вынуждены объезжать площадь по проспектам Ленина и Красноармейскому. Все это время город простаивал в пробках.
Комментарии
ехал утром в районе 9, движение было открыто, но со стороны Молодежки еще висел кирпич.
Формально все кто проезжал, грубо нарушали правила