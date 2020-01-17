Замминистра транспорта Алтая может вернуться на высокую должность в Воронеж

Кандидатура заместителя министра транспорта Алтайского края Сергея Потапова была одобрена на должность руководителя департамента строительной политики Воронежской области региональным Союзом строителей, сообщает "Ъ-Черноземье".

По данным издания, Потапов уже провел встречу с губернатором Александром Гусевым. Окончательное решение о назначении может быть принято после обращения профильного союза к главе региона. В облправительстве официально никак не прокомментировали информацию. По данным Минтранса, Потапов не писал заявления об увольнении.

Бывший руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников покинул пост в конце 2019 года, после того как стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновник дал признательные показания по делу в отношении главы управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова.

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. В 1991 году окончил "Воронежский инженерно-строительный институт" по квалификации "инженер-строитель". С 1991 по 2001 год работал в ДСФ-3 ОАО "Дорстрой" в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом, и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО "Илан-Л" в Москву, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса Чита – Хабаровск.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг".

Глава алтайского Минтранса Александр Дементьев несколько лет работал на аналогичной должности в Воронежской области. В Алтайском крае Потапов курировал дорожную сферу.