Очередной долгосторой. Строительство многоэтажки в Барнауле затягивается на 7 лет

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В Барнауле появился еще один долгострой – многоквартирный жилой дом № 34 на ул. Сухова должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но несколько раз отодвигали сроки, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Сейчас готовность объекта оценивается на 40%. Актуальный график предусматривает, что строительство, стартовавшее в 2016 году, завершат только к 2023-му.

Одна из причин такого затягивания – изменение этажности здания. Изначально в проекте было предусмотрено четыре этажа, но потом застройщик решил сделать высотку в 17 этажей.

На время переоформления документов возведение здания приостановилось, что сильно обеспокоило дольщиков.

"Слухи о финансовом неблагополучии застройщика разошлись по форумам и соцсетям, и некоторые дольщики в панике начали расторгать договоры, что еще больше усугубило ситуацию", – утверждает портал.

Несмотря на все трудности, строительство продолжается. Оно осуществляется по старым правилам – без эскроу-счетов. Согласно нынешнему проекту, в здании будет 300 квартир, подземная парковка на 98 машино-мест и 16 коммерческих помещений на первом этаже.