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Сибирячка продаст дом ради беременности от африканца

, ИА "Амител"
Деньги нужны для поездки в Алжир
Фото: 'КП-Новосибирск'

Фото: "КП-Новосибирск"

36-летняя жительница Новосибирской области Лилия Зобкова собирается продать свой дом, чтобы отправиться к возлюбленному, который живет в Алжире. Подробности сообщает "Сибкрай".

Женщина, которая уже дважды была замужем и воспитывает троих детей, познакомилась с 34-летним африканцем в соцсетях. Спустя какое-то время мужчина прилетел к ней в Татарск. Пара переехала в Новосибирск, где алжирец нелегально работал на стройке.

Любовную идиллию разрушили сотрудники миграционной службы. Из-за истекшей визы африканского гостя задержали и выдворили из страны, запретив посещать Россию в течение пяти лет.

Россиянка же готовит схему возвращения возлюбленного. Она планирует съездить в Алжир, сыграть свадьбу, забеременеть и вернуться на родину. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи дома.

"Если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся", – полагает сибирячка.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.01.2020 12:26
BLATNOI

готовит схему возвращения возлюбленного. Она планирует съездить в Алжир, сыграть свадьбу, забеременеть и вернуться на родину. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи дома.



Д У Р А

17.01.2020 12:28
- гость -

Вот дура. Иди в любой зоопарк , там бибизян много.

17.01.2020 12:30
гость

Любовь зла- в России полюбишь и африканца, оставив детей без жилья.

17.01.2020 12:34
Дядька

Приедет туда, а там ещё три жены и короедов штук 13.... Потом к Малахову пойдёт плакать на жизнь...

17.01.2020 12:39
- гость -

супер - мега - новость

17.01.2020 12:41
- гость -

тупоголовая чернильниица

17.01.2020 12:47
- гость -

ну чтож сделаешь если баба думает своим детородным органом...

17.01.2020 12:51
- гость -

17.01.2020 12:28
- гость -
Вот дура. Иди в любой зоопарк , там бибизян много.
------
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.

17.01.2020 12:51
АБОРИГЕН

Все подробности конечно не известны, но ситуация со стороны выглядит весьма очевидной.

17.01.2020 12:52
- гость -

17.01.2020 12:47
- гость -
ну чтож сделаешь если баба думает своим детородным органом...
----
Большинство мужиков думает своим детородным органом. Поэтому и дурдом в стране.

17.01.2020 12:56
- гость -

слабоумие в полный рост... Есть способ дешевле, заходишь в зоопарк, находишь нечто похожее и все, беременеешь. Платишь только за билет в зоопарк. Зато у детей дом останется, а у тебя клетка))))

17.01.2020 12:57
- гость -

Очень плохо отношусь к чернильницам.
После подобной новости, эту особь бы лишить родительских прав.

Для 12:51/12:52
Мадам, скорее всего вы - ......) а поэтому такая злая)
В народе о таких как вы есть характерная фраза)

17.01.2020 12:58
- гость -

17.01.2020 12:51
АБОРИГЕН
И что для Вас тут очевидного? Потрудитесь объяснить свою мысль до конца.

17.01.2020 13:03
- гость -

17.01.2020 12:51
- гость -
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.

Ты тоже дура,а я женщина.

17.01.2020 13:04
- гость -

Потрудитесь объяснить свою мысль до конца.

дада, бесит, когда люди не заканчивают свою мысль, это все равно что

17.01.2020 13:04
- гость -

Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.


Вы видимо от обезьян то и плодитесь. Нормальные то мужики что, не ....т ?

17.01.2020 13:05
- гость -

17.01.2020 12:57
- гость - Какая фраза?

17.01.2020 13:06
- гость -

Чернильницы, на первый второй рассчитайся!

17.01.2020 13:11
- гость -

Кто же ей даст дом продать, двое детей, единственное жильё. Больная.

17.01.2020 13:12
.

Трое детей уже есть. В том продаваемом доме есть их доля? Надеюсь органы опеки и попечительства защитят права троих маленьких белых россиян.

17.01.2020 13:17
- гость -

некрасивая

17.01.2020 13:17
- гость -

У нее на лице написано, что она душевно больная.
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы

17.01.2020 13:18
- гость -

права троих маленьких белых рабов никто не будет защищать

17.01.2020 13:24
- гость -

36 лет - а мозгов нет. Впрочем, что ещё ожидать от глупой женщины.

17.01.2020 13:28
- гость -

Защищать детей обязан отец. Так что особи мужского пола не сильно тут хвосты распускайте.

17.01.2020 13:33
- гость -

"Особи мужского пола" - по этой одной фразе складывается полное представление о вас, и оно печально.
"Должен!" - в природе, у животных, в основном это прерогатива - самок.

17.01.2020 13:34
- гость -

13:28
Слышь ты, носительница юбки, а мать по твоему что должно делать, бить детей?
На том месте, где у людей голова, там у тебя вагина. Ты вместо мыслей только и можешь что хлопать.

17.01.2020 13:36
- гость -

Вы же относите себя к животным - как и особей мужского пола!? Кто же тогда все те, мужского пола, кто вас окружал с детства и окружает сейчас?

17.01.2020 13:38
- гость -

А кто же тогда все те особи мужского пола, что окружали вас с детства и окружают сейчас - к какому виду или отряду относятся?

17.01.2020 13:41
- гость -

Парнокопытные или крупнорогатые!?

17.01.2020 13:47
- гость -

Защищать детей обязан отец.
--------
И где же отец у детей этой особи женского пола? Небось залетела сама непонятно от кого, а к 36 годам озаботилась, на кого бы свое отродье повесить. Только тут еще непонятно, кто кого переиграет. У бабы вместо мозгов сейчас по ходу гормоны работают.

17.01.2020 14:04
- гость -

Для 12:51/12:52
Мадам, скорее всего вы - ......) а поэтому такая злая)
В народе о таких как вы есть характерная фраза)
------
Я злая, потому что конкретно вы здесь ведёте себя как козлы.
А ты злой почему? Бабы не хватает? Обидно, что тебе предпочли "обезьяну"?

17.01.2020 14:06
- гость -

17.01.2020 13:03
- гость -
17.01.2020 12:51
- гость -
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.

Ты тоже дура,а я женщина.
------
Мужик ты или женщины - логика у тебя один xpeн хромает.

17.01.2020 14:08
- гость -

Ну всё, раскудахтались петухи, да куры.
Одна из них побег из курятника устроила - все возмущены -)

17.01.2020 14:14
- гость -

Какая тут вакханалия началась. Вот такие новости и есть самые обсуждаемые. Препирательства-обзывательства....Все хотят удовлетворится высказаться. Срамота то какая.....особенно когда женская половина вязалась с азартом. Кому то в семье повезло.

17.01.2020 14:27
- гость -

все такие тут собрались белые и пушистые, тьфу

17.01.2020 14:31
- гость -

Как-то смотрел передачу в программе "Человек и Закон".Одна уехала с молодым арабом к нему на родину.Но там почему-то отчего-то быстро померла.Там на араба ничего не завели,однако у него самого появились претензии на квартиру умершей жены,которая осталась в России.И вот он начал здесь судиться с её взрослым сыном от первого брака.

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