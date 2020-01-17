Сибирячка продаст дом ради беременности от африканца

36-летняя жительница Новосибирской области Лилия Зобкова собирается продать свой дом, чтобы отправиться к возлюбленному, который живет в Алжире. Подробности сообщает "Сибкрай".
Женщина, которая уже дважды была замужем и воспитывает троих детей, познакомилась с 34-летним африканцем в соцсетях. Спустя какое-то время мужчина прилетел к ней в Татарск. Пара переехала в Новосибирск, где алжирец нелегально работал на стройке.
Любовную идиллию разрушили сотрудники миграционной службы. Из-за истекшей визы африканского гостя задержали и выдворили из страны, запретив посещать Россию в течение пяти лет.
Россиянка же готовит схему возвращения возлюбленного. Она планирует съездить в Алжир, сыграть свадьбу, забеременеть и вернуться на родину. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи дома.
"Если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся", – полагает сибирячка.
Комментарии
готовит схему возвращения возлюбленного. Она планирует съездить в Алжир, сыграть свадьбу, забеременеть и вернуться на родину. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи дома.
Д У Р А
Вот дура. Иди в любой зоопарк , там бибизян много.
Любовь зла- в России полюбишь и африканца, оставив детей без жилья.
Приедет туда, а там ещё три жены и короедов штук 13.... Потом к Малахову пойдёт плакать на жизнь...
супер - мега - новость
тупоголовая чернильниица
ну чтож сделаешь если баба думает своим детородным органом...
17.01.2020 12:28
- гость -
Вот дура. Иди в любой зоопарк , там бибизян много.
------
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.
Все подробности конечно не известны, но ситуация со стороны выглядит весьма очевидной.
17.01.2020 12:47
- гость -
ну чтож сделаешь если баба думает своим детородным органом...
----
Большинство мужиков думает своим детородным органом. Поэтому и дурдом в стране.
слабоумие в полный рост... Есть способ дешевле, заходишь в зоопарк, находишь нечто похожее и все, беременеешь. Платишь только за билет в зоопарк. Зато у детей дом останется, а у тебя клетка))))
Очень плохо отношусь к чернильницам.
После подобной новости, эту особь бы лишить родительских прав.
Для 12:51/12:52
Мадам, скорее всего вы - ......) а поэтому такая злая)
В народе о таких как вы есть характерная фраза)
17.01.2020 12:51
АБОРИГЕН
И что для Вас тут очевидного? Потрудитесь объяснить свою мысль до конца.
17.01.2020 12:51
- гость -
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.
Ты тоже дура,а я женщина.
Потрудитесь объяснить свою мысль до конца.
дада, бесит, когда люди не заканчивают свою мысль, это все равно что
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.
Вы видимо от обезьян то и плодитесь. Нормальные то мужики что, не ....т ?
17.01.2020 12:57
- гость - Какая фраза?
Чернильницы, на первый второй рассчитайся!
Кто же ей даст дом продать, двое детей, единственное жильё. Больная.
Трое детей уже есть. В том продаваемом доме есть их доля? Надеюсь органы опеки и попечительства защитят права троих маленьких белых россиян.
некрасивая
У нее на лице написано, что она душевно больная.
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы
права троих маленьких белых рабов никто не будет защищать
36 лет - а мозгов нет. Впрочем, что ещё ожидать от глупой женщины.
Защищать детей обязан отец. Так что особи мужского пола не сильно тут хвосты распускайте.
"Особи мужского пола" - по этой одной фразе складывается полное представление о вас, и оно печально.
"Должен!" - в природе, у животных, в основном это прерогатива - самок.
13:28
Слышь ты, носительница юбки, а мать по твоему что должно делать, бить детей?
На том месте, где у людей голова, там у тебя вагина. Ты вместо мыслей только и можешь что хлопать.
Вы же относите себя к животным - как и особей мужского пола!? Кто же тогда все те, мужского пола, кто вас окружал с детства и окружает сейчас?
А кто же тогда все те особи мужского пола, что окружали вас с детства и окружают сейчас - к какому виду или отряду относятся?
Парнокопытные или крупнорогатые!?
Защищать детей обязан отец.
--------
И где же отец у детей этой особи женского пола? Небось залетела сама непонятно от кого, а к 36 годам озаботилась, на кого бы свое отродье повесить. Только тут еще непонятно, кто кого переиграет. У бабы вместо мозгов сейчас по ходу гормоны работают.
Для 12:51/12:52
Мадам, скорее всего вы - ......) а поэтому такая злая)
В народе о таких как вы есть характерная фраза)
------
Я злая, потому что конкретно вы здесь ведёте себя как козлы.
А ты злой почему? Бабы не хватает? Обидно, что тебе предпочли "обезьяну"?
17.01.2020 13:03
- гость -
17.01.2020 12:51
- гость -
Лучше от обезьян, чем от таких кoзлoв, как ты.
Ты тоже дура,а я женщина.
------
Мужик ты или женщины - логика у тебя один xpeн хромает.
Ну всё, раскудахтались петухи, да куры.
Одна из них побег из курятника устроила - все возмущены -)
Какая тут вакханалия началась. Вот такие новости и есть самые обсуждаемые. Препирательства-обзывательства....Все хотят удовлетворится высказаться. Срамота то какая.....особенно когда женская половина вязалась с азартом. Кому то в семье повезло.
все такие тут собрались белые и пушистые, тьфу
Как-то смотрел передачу в программе "Человек и Закон".Одна уехала с молодым арабом к нему на родину.Но там почему-то отчего-то быстро померла.Там на араба ничего не завели,однако у него самого появились претензии на квартиру умершей жены,которая осталась в России.И вот он начал здесь судиться с её взрослым сыном от первого брака.