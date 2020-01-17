Сибирячка продаст дом ради беременности от африканца

36-летняя жительница Новосибирской области Лилия Зобкова собирается продать свой дом, чтобы отправиться к возлюбленному, который живет в Алжире. Подробности сообщает "Сибкрай".

Женщина, которая уже дважды была замужем и воспитывает троих детей, познакомилась с 34-летним африканцем в соцсетях. Спустя какое-то время мужчина прилетел к ней в Татарск. Пара переехала в Новосибирск, где алжирец нелегально работал на стройке.

Любовную идиллию разрушили сотрудники миграционной службы. Из-за истекшей визы африканского гостя задержали и выдворили из страны, запретив посещать Россию в течение пяти лет.

Россиянка же готовит схему возвращения возлюбленного. Она планирует съездить в Алжир, сыграть свадьбу, забеременеть и вернуться на родину. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи дома.

"Если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся", – полагает сибирячка.