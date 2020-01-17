Жилье стало доступнее: "Ипотека с господдержкой" набирает популярность

В 2018 году ВТБ запустил программу ипотеки с госсубсидированием. С апреля 2019 года ставка снизилась до 5% годовых на весь срок кредитования. В рамках предложения клиентам также доступно рефинансирование по таким же ценовым параметрам. Уже в ноябре 2019 года ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – доля банка на рынке выросла до 61%.

"Ипотека с господдержкой" дает возможность семьям, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, оформить льготный кредит. Максимальная сумма займа в рамках программы составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области и 6 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

"Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека – один из ключевых факторов этой поддержки. ВТБ принимает активное участие во всех госпрограммах, включая "детскую" ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование – только по одному документу", – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Всего с февраля 2018 года и по ноябрь 2019 года в рамках "Ипотеки с господдержкой" ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).

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