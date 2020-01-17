Трассу Барнаул – Рубцовск перекрыли из-за метели

В Алтайском крае из-за сложных погодных условий перекрыли еще две трассы, в том числе участок федеральной автодороги А-322 от Барнаула до Рубцовска. Ограничение распространяется на большегрузный транспорт и пассажирские автобусы.

"Причина – ухудшение метеорологической обстановки: снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с, при порывах до 27 м/с. Видимость 50-100 м, при порывах – нулевая", – уточнили в пресс-службе ФГКУ Упрдор "Алтай".

В 11:10 к списку временно недоступных для автомобилистов добавилась дорога Горняк – Староалейское (с 0 км по 76 км).

Ранее 17 января "Алтайавтодор" проинформировал о еще четырех перекрытых трассах. Причина та же – неблагоприятная погода. Таким образом, общее количество перекрытых дорог на территории Алтайского края выросло до шести.

Для автомобилистов работает горячая линия МЧС России по Алтайскому краю по ситуациям на дорогах: +7 (3852) 202-621.