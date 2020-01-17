Будущего главврача алтайской райбольницы заманивают живописными местами

В центральной больнице Алтайского района открыта вакансия главврача. Об этом сообщается на сайте краевого Минздрава.

Подчеркивается, что больница расположена в живописном месте – в предгорье Алтая. Сам район граничит с Республикой Алтай, рядом находится известный город-курорт Белокуриха.

Также указано, что больница обслуживает около 26 тысяч человек, порядка шести тысяч из них – дети. Сейчас строится здание поликлиники с просторными кабинетами, отдельными входами и лифтами. Для медучреждения приобретут новое оборудование.

От кандидата на должность главврача требуют высшее медицинское образование, стаж работы на руководящих должностях в медорганизациях не менее пяти лет.

Минздрав ждет резюме на почту chen@zdravalt.ru.