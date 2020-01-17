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Чиновник из администрации Барнаула Химочка займет пост министра промышленности

, ИА "Амител"
Это кресло стало вакантным после назначения Александра Климина заместителем председателя правительства
Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края. Об этом порталу amic.ru сообщил источник.

Когда именно это произойдет, сказать не можем. Но как минимум сегодня он еще продолжает работу в мэрии.

Место министра стало свободным в последних числах декабря 2019 года. Губернатор назначил занимавшего этот пост Александра Климина заместителем председателя правительства, курирующего промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ. И, кстати, зампреда по этому направлению искали еще с сентября 2018 года.

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал  председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главы Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.01.2020 13:41
!

как вы звери не садитесь........ все равно одно

17.01.2020 13:44
- гость -

Баатююшки!!! - хАрошАнький та какой!!! Милашка.

17.01.2020 14:12
- гость -

Время хитрых и подлых.

17.01.2020 14:15
- гость -

17.01.2020 13:44
- гость -
Баатююшки!!! - хАрошАнький та какой!!! Милашка.
--------------------------------------------------
Стесняюсь спросить, какой ориентации будете. Коммент у вас неоднозначный какой-то.

17.01.2020 14:16
- гость -

ути пути щечечьки то какие! Какой пупсииииик

17.01.2020 14:24
- гость -

17.01.2020 14:15
- гость -
Это леди написала, озабоченный Вы наш.

17.01.2020 14:26
валентин

А почему не пишите как он в Славгороде поработал? ХаХа!

17.01.2020 14:30
Строитель

Бедный край. Такое назначение можно оправдать только тем, что промышленности в крае уже не будет. Осталось свести ликвидационный баланс.

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