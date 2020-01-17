Чиновник из администрации Барнаула Химочка займет пост министра промышленности

Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края. Об этом порталу amic.ru сообщил источник.

Когда именно это произойдет, сказать не можем. Но как минимум сегодня он еще продолжает работу в мэрии.

Место министра стало свободным в последних числах декабря 2019 года. Губернатор назначил занимавшего этот пост Александра Климина заместителем председателя правительства, курирующего промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ. И, кстати, зампреда по этому направлению искали еще с сентября 2018 года.

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главы Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.