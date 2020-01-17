Седьмую трассу закрыли в Алтайском крае

Продолжает расширяться список автодорог в Алтайском крае, движение по которым закрыто из-за непогоды. О новом ограничении сообщает "Алтайавтодор".

С 13:00 из-за метели и отсутствия видимости при порывах ветра в Новичихинском районе перекрыли участок трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Временный запрет на въезд для автолюбителей распространяется на участок от нулевого до 71-го км.

Ранее закрыли еще шесть дорог, причем большинство из них – полностью. На трассе Барнаул – Рубцовск действует частичное ограничение.

Напомним, информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621. Она действует только во время сложной обстановки.

По федеральным трассам может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а по региональным – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.