Пропавшую в Сибири девочку нашли живой

10-летняя девочка, которую нашли в городе Карасук, не ела и не пила около суток. У ребенка переохлаждение и обезвоживание. Однако ее жизни уже ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

Следов насилия или травм на теле девочки нет. Сейчас она находится в реанимации, однако в ближайшее время юную пациентку собираются перевести в общую палату.

Напомним, девочка потерялась в среду, 15 января. Ее нашли сегодня, 17 января, благодаря кинологу с собакой. Ребенок сидел в клетке в подвале одного из общежитий. Как девочка туда попала, пока неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, на Алтае сейчас ищут двух пропавших подростков. 16-летний юноша и 18-летняя девушка ушли из дома в Рождество. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.