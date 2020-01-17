Пропавшую в Сибири девочку нашли живой

10-летняя девочка, которую нашли в городе Карасук, не ела и не пила около суток. У ребенка переохлаждение и обезвоживание. Однако ее жизни уже ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.
Следов насилия или травм на теле девочки нет. Сейчас она находится в реанимации, однако в ближайшее время юную пациентку собираются перевести в общую палату.
Напомним, девочка потерялась в среду, 15 января. Ее нашли сегодня, 17 января, благодаря кинологу с собакой. Ребенок сидел в клетке в подвале одного из общежитий. Как девочка туда попала, пока неизвестно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Напомним, на Алтае сейчас ищут двух пропавших подростков. 16-летний юноша и 18-летняя девушка ушли из дома в Рождество. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Комментарии
В клетке в подвале общежития?
А кто имеет доступ в подвал общежития?
Да там маньячелло какой-то.
Обследовать клетку на наличие ДНК других людей