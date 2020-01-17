Алтайский водитель пожертвовал окном авто, чтобы попасть в салон машины

Водитель из Славгорода не стал жалеть стекло в своем автомобиле и разбил его, чтобы попасть в салон. Как сообщают очевидцы, машина застряла в сугробе, и хозяин вышел, чтобы оценить масштабы случившегося. В этот момент двери заблокировались сигнализацией. Чтобы попасть внутрь, водитель взял баллонный ключ и разбил боковое стекло.

Напомним, сегодня, 17 января, в Алтайском крае бушует непогода. Из-за метели закрыты участки 11-ти трасс региона. В краевом МЧС просят водителей быть максимально осторожными. В случае проблем на дороге следует звонить по телефону горячей линии ведомства: +7 (3852) 202-621.