Лёд ждёт: барнаульцев приглашают активно отпраздновать День студента

На катке "Европы Плюс", который расположен в зимнем городке Galaxy, 25 января состоится развлекательное мероприятие для жителей и гостей города.

Традиционно 25 января отмечается День российского студенчества. Это отличный повод активно отдохнуть с радиостанцией №1*.

"В 16:00 каток станет центром веселья и хорошего настроения. Мы уже подготовили захватывающие конкурсы и много подарков. На празднике будут звучать хиты любимой радиостанции", – рассказывает ведущий "Европы Плюс Барнаул" Олег Шишкин.

Подробности о событии прозвучат в эфирах утренней программы "Бодрое утро" и вечернего развлекательного часа Барнаул Online на частоте 104.9 FM. Также подробную информацию можно найти на страницах "Европы Плюс Барнаул" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), апрель-сентябрь 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.