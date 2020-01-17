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Число перекрытых трасс в Алтайском крае выросло до восьми

, ИА "Амител"
Метель продолжает бушевать на территории региона
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сложные метеоусловия, ставящие под угрозу безопасность дорожного движения, стали причиной закрытия уже восьми трасс на территории региона.

По информации "Алтайавтодора", восьмой закрытой автодорогой стала Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Полтава.

Ограничение распространяется на территорию Баевского района от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка.

Въезд запрещен всем видам транспорта. Ранее amic.ru сообщал о том, что в Алтайском крае из-за метели и нулевой видимости закрыты семь трасс.

Информацию о текущей дорожной ситуации можно получить по специально открытой на период непогоды горячей линии ГУ МЧС России по Алтайскому краю (тел. 8 (3852) 202-621).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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