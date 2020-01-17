"йцукен" и "наташа": какие пароли в России и мире используют чаще всего

Тройку самых распространенных в мире паролей составили 123456, 123456789 и qwerty, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования DeviceLock.

В топ-5 также вошли 12345 и password. Замкнули десятку 12345678, qwerty123, 1q2w3e, 111111 и 1234567890.

Десятка самых популярных паролей россиян выглядит следующим образом: "пароль", "йцукен", "я", "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".

Годом ранее эти комбинации из цифр и букв также были в числе наиболее распространенных, только располагались в ином порядке.

Специалисты подчеркивают, что пользователям необходимо защищать свои электронные ящики и аккаунты надежными паролями, чтобы не позволить злоумышленникам получить к ним доступ.

В противном случае хакеры, например, могут воспользоваться слабой защитой и получить доступ к финансам человека через онлайн-банки или совершить на его имя покупки в электронных магазинах.

Ранее Роскачество подготовило рекомендации по составлению безопасного и надежного пароля, который крайне трудно будет взломать.

Составленный пароль должен удовлетворять трем следующим требованиям: состоять из восьми и более символов, содержать заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов (тире, вопросительный знак и пр.) и не быть связанным с персональными данными.

Есть и другой способ – воспользоваться программой генерации паролей. Она встроена в некоторые антивирусы и браузеры. Она самостоятельно генерирует пароль и подставляет его, когда есть такая необходимость.

Однако Роскачество находит один недостаток такого способа: пароли хранятся на стороннем сервисе, а значит, возможна утечка.