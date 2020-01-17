Алтайского министра едва не сдуло с трассы, пока он обращался к водителям в Instagram

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в Instagram ведомства призвал водителей отказаться от дальних поездок из-за сильнейшего урагана. Видео он записал на трассе Барнаул – Рубцовск. Сильный боковой ветер едва не снес Александра Дементьева из кадра.
"Видите, какие погодные условия? Просим вас воздержаться от поездок в ближайшее время до улучшения погодных условий", – сказал на видео он.
В Минтрансе добавили, что если все же пришлось выехать на трассу, необходимо включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге.
17 января на Алтайский край обрушился шторм. Из-за нулевой видимости были перекрыты сразу восемь трасс. В частности, федеральная из Барнаула в Рубцовск. Отменены десятки рейсов междугородних автобусов.
Напомним, информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621. Она действует только во время сложной обстановки.
По федеральным трассам может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а по региональным – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.
Комментарии
а зачем это геройство?
Красиво предупредил ! Еще бы также красиво снег убрали, было бы просто супер
шапку одень!
реально жесть на дороге!!!
Да хрен с ним, водителя этого дурака жалко...
Амик написал в Барнауле небольшой снег. Ну-ну. Как всегда точный прогноз. Где они их берут, непонятно.