Алтайского министра едва не сдуло с трассы, пока он обращался к водителям в Instagram

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в Instagram ведомства призвал водителей отказаться от дальних поездок из-за сильнейшего урагана. Видео он записал на трассе Барнаул – Рубцовск. Сильный боковой ветер едва не снес Александра Дементьева из кадра.

"Видите, какие погодные условия? Просим вас воздержаться от поездок в ближайшее время до улучшения погодных условий", – сказал на видео он.

В Минтрансе добавили, что если все же пришлось выехать на трассу, необходимо включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге.

17 января на Алтайский край обрушился шторм. Из-за нулевой видимости были перекрыты сразу восемь трасс. В частности, федеральная из Барнаула в Рубцовск. Отменены десятки рейсов междугородних автобусов.

Напомним, информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621. Она действует только во время сложной обстановки.

По федеральным трассам может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а по региональным – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.