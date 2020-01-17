Премьер Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончарука, он пришел на должность, чтобы выполнять программу президента.

"Он (Владимир Зеленский, – прим. ред.) для меня является образцом открытости и порядочности. Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", – сообщил Гончарук.

Ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью.

Это произошло после того, как на Youtube-канале с названием "Как обмануть президента" опубликовали аудиоролики, предположительно, с неформального совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском, а в подписи к одному из постов украинский лидер назван "тупым".