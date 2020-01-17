Массовая авария произошла на Алтае. Очевидцы сообщают о погибших

Массовая авария произошла на трассе между Барнаулом и Павловском. По словам очевидцев, из-за практически нулевой видимости столкнулись более десятка машин. Есть погибшие, сообщает паблик Barnaul 22. Других подробностей пока нет.

Напомним, из-за сильной метели на Алтае закрыты участки восьми трасс региона. В краевом МЧС просят водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов и быть максимально осторожными и внимательными за рулем.

В случае проблем на дороге следует звонить по телефону горячей линии ведомства: +7 (3852) 202-621.