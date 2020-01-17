Массовая авария произошла на Алтае. Очевидцы сообщают о погибших

Массовая авария произошла на трассе между Барнаулом и Павловском. По словам очевидцев, из-за практически нулевой видимости столкнулись более десятка машин. Есть погибшие, сообщает паблик Barnaul 22. Других подробностей пока нет.
Напомним, из-за сильной метели на Алтае закрыты участки восьми трасс региона. В краевом МЧС просят водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов и быть максимально осторожными и внимательными за рулем.
В случае проблем на дороге следует звонить по телефону горячей линии ведомства: +7 (3852) 202-621.
Комментарии
Ни фига мессиво
жуть
трассы же закрыты
Всегда есть долбоящеры, которые мчатся несмотря на погоду
Судя по повреждениям то газовали знатно, непонимаю идиотов, как можно гнать ничё впереди себя не видя? Или как по городу мимо пешеходных переходов, типа там нет никого, а есть так сам виноват, не убедилса - пешеход мягкий - а тут опана и машины твёрдые встретились или они там тожа не убедились, что гонщик сзади по приборам едет?