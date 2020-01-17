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Аферисты крадут деньги россиян через банкоматы. Как не стать жертвой

, ИА "Амител"
Роскачество составило рекомендации, как правильно обналичивать деньги в банкоматах
Фото: izi.im

Фото: izi.im

Россияне могут потерять свои сбережения, просто воспользовавшись банкоматом для обналичивания средств. Они узнают ПИН-код, а потом используют его. Как этого избежать, разъяснили эксперты Роскачества.

Во-первых, выбирать лучше банкоматы, которые установлены внутри банка, – они лучше защищены и рядом постоянно находится консультант, который должен заметить, если мошенники попытаются получить доступ к данным посетителей или поставить хитрое устройство.

Во-вторых, не следует вводить ПИН-код нигде, кроме как на самом банкомате или на кассе при расчете. Злоумышленники, например, могут поставить магнитный замок на дверь помещения, где стоит банкомат, чтобы жертва ввела пароль.

В-третьих, стоит осмотреть картоприемник. На него не должно быть наложено никаких дополнительных устройств. Мошенники нередко накладывают считыватели данных карты, но их легко обнаружить, так как они крепятся на клей или скотч, шатаются, выглядят подозрительно и могут отличаться по цвету.

При обнаружении такого устройства следует позвонить в банк и сообщить о своих подозрениях. Если вы уже воспользовались картой, нужно ее немедленно заблокировать.

Кроме того, при вводе ПИН-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы цифры остались скрытыми от направленной на них скрытой камеры или взгляда злоумышленника, стоящего за спиной.

Также нельзя вставлять карту, если на экране написано "Вставьте карту", так как аферисты могли активировать функцию перевода денег.

В случае обнаружения забытой в банкомате чужой карты не нужно трогать ее руками, так как это может быть началом "развода", где сразу же объявится ее владелец со свидетелями, которые обвинят вас в краже средств. Если же вы все-таки попались на уловку, следует достать телефон и самостоятельно вызвать полицию – это должно отпугнуть мошенников.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.01.2020 15:52
гость

Также нельзя вставлять карту, если на экране написано "Вставьте карту"

Сильный совет

17.01.2020 16:15
Читатель

17.01.2020 15:52
гость
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