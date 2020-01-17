ГИБДД: в массовой аварии на трассе Барнаул – Павловск погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько получили травмы в столкновении 15 автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. Информацию уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сейчас движение перекрыто в обе стороны. Образовалась большая пробка.
Напомним, из-за сильной метели на Алтае закрыты участки восьми трасс региона. В краевом МЧС просят водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов и быть максимально осторожными и внимательными за рулем.
В случае проблем на дороге следует звонить по телефону горячей линии ведомства: +7 (3852) 202-621.
Комментарии
Земля пухом.
Еще есть желающие в проруби покупаться?
17.01.2020 16:09
- гость -
"Еще есть желающие в проруби покупаться?"
Кто о чём, а ... о своем!
Диванный 17.01.2020 16:09 , - Крещение 19.
Сейчас на новоалтайсой трассе возле ГПН говорят, такое же месиво
Причем здесь прорубь?