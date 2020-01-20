Больше чем просто работа. Что делает АО "Альфа-Банк" для мотивации сотрудников

Не считая шести отделений, у Альфа-Банка в Барнауле теперь есть собственный фитнес-клуб для сотрудников. Он открылся в декабре прошлого года на территории регионального операционного центра (РОЦ) банка. Забота о здоровье давно перестала быть личным делом каждого сотрудника. О том, почему это становится все актуальнее и для работодателей, что такое концепция well-being и как в эпоху цифровой трансформации меняются подходы к подбору персонала рассказал Марат Исмагулов, директор по персоналу Альфа-Банка.

Марат, у банка очень много отделений по всей стране. Почему для открытия фитнес-клуба был выбран именно Барнаул?

В один день мы открыли два первых спортивных клуба – в Барнауле и в Ульяновске. Между городами даже организовали телемост, который позволил провести спортивные состязания двух команд. В столице Алтайского края и в Ульяновске работают два крупнейших по масштабам бизнеса региональных подразделения банка – региональные операционные центры (РОЦ). В Барнауле только в РОЦ занято более двух тысяч человек и столько же работает в Ульяновске. По сравнению со многими другими регионами штат сотрудников в каждом из этих городов очень большой, и именно поэтому они стали первыми, где появились спортклубы. В будущем мы планируем открыть корпоративные фитнес-клубы и в других крупных регионах.

Идея отличная. Намного удобнее спуститься этажом ниже и позаниматься, чем ездить в час пик после работы куда-то. Но как найти время для занятий спортом в плотном рабочем графике?

Согласитесь, когда в нашей жизни появляется что-то значимое, мы всегда находим способ включить это в свой график. Для многих людей спорт – важная составляющая повседневной жизни. Открывая фитнес-клуб, мы установили часы работы так, чтобы сотрудники с любым графиком работы – и фиксированным, и посменным – могли найти время для занятий спортом. Важно, что клуб работает бесплатно. В утренние и вечерние часы проводятся групповые тренировки. Для достижения наиболее высоких результатов от занятий спортом сотрудники могут воспользоваться услугами персонального тренера. И свои личные тренировки каждый может распланировать самостоятельно.

Считается, что именно материальная мотивация является наиболее действенным методом поощрения персонала. По-вашему, что для сотрудников важнее – материальные бонусы и нематериальное поощрение?

Мы с вами знаем, что на решение человека уйти или остаться в компании влияет целый ряд факторов. Они определяют, насколько сотрудники лояльны к организации. В мировой практике управления персоналом активно используется концепция well-being. В ее основе лежит благополучие сотрудников на работе: создание условий для непрерывного профессионального развития, баланс между работой и отдыхом, возможность получать достойную оплату труда, вести здоровый образ жизни и т.д. Сегодня многие российские компании начинают использовать эту концепцию и уже не ставят под сомнение, что эффективность работы персонала напрямую зависит не только от профессиональных качеств и оплаты труда, но и от физического здоровья и настроения. В Альфа-Банке мы придерживаемся этой концепции. Речь идет не только о привычном ДМС, но и о том, насколько работнику приятно приходить в офис, есть ли удобная столовая и кофе-поинты, возможность работать удаленно, заниматься корпоративным спортом и т.д. Все это формирует хорошее конкурентное преимущество, которое позволяет оставаться привлекательным работодателем.

В эпоху цифровизации на рынке труда формируется спрос на специалистов в сфере IT с принципиально новыми знаниями и навыками. Какие требования предъявляются сегодня к таким сотрудникам? И как вообще меняются подходы к подбору персонала?

Цифровизация меняет принципы управления компанией в целом, и HR становится неотъемлемой частью всех бизнес-процессов. С развитием цифровых технологий за последние семь лет появилось много профессий, которых раньше не было – например, product owner, которые отвечают за продукт, scrum-мастера. Таких специалистов сложно отнести к какой-то определенной функции, но, они играют очень важную роль в создании новых продуктов и сервисов.

В связи с этим в банках принципиально меняются и подходы к подбору персонала. Набирая таких людей, нам важно четко понимать, что это уже не просто разработчики, которые умеют писать код. Такие специалисты сегодня должны разбираться и в вопросах цифровой экономики, понимать, как устроены бизнес-процессы в банке, уметь использовать свои опыт и знания для создания продукта.

В целом в банках, как и в других компаниях, будут все менее востребованы профессии, не требующие высокой квалификации и умения принимать правильные решения. Если вся ценность сотрудника заключается лишь в знании, какую кнопку нажать и какую цифру ввести, ему пора задумываться о переквалификации.

Специалисты, о которых вы говорите, как правило, представители молодого поколения – они самостоятельно решают, когда и в чем им ходить на работу, удаленно выполняют многие задачи. В банках же действуют строгие корпоративные стандарты. Нет ли здесь риска, что в будущем банкам будет сложно заинтересовать молодые кадры?

Я не согласен с тем, что банки более консервативны, чем другие компании. В Альфа-Банке мы создаем такие рабочие среды – agile-команды – в которых наши сотрудники объединяются по другим принципам и иначе взаимодействуют. Например, над разработкой одного IT-продукта у нас могут удаленно работать ребята из Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга. Собирать их в одном месте долго, дорого и не всегда эффективно. У каждой такой команды есть свой график выполнения задач, следуя ему, они максимально вкладываются в результат, независимо от того, сколько времени они проводят в офисе.

Бизнес Альфа-Банка успешно развивается. В прошлом году банк заметно усилил позиции на рынке ипотечного кредитования, открыл в Барнауле новое отделение для обслуживания клиентов. В связи с этим будет ли как-то меняться кадровая политика банка?

Альфа-Банк каждый год демонстрирует уверенный рост по всем направлениям бизнеса. Но в части кадровой политики каких-то глобальных изменений мы не планируем. В зависимости от потребностей бизнеса мы планомерно наращиваем нашу численность. Востребованными остаются специалисты, которые хорошо знают банковские продукты, способны благодаря коммуникационным навыкам и критическому мышлению создавать сервисы конкурентного уровня. Перевод повседневных услуг в удаленные каналы обслуживания и более высокие требования к экспертизе менеджеров в отделениях приводят к росту потребности в более профессиональных людям.