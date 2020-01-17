Нельзя просто взять и заехать в Барнаул. Еще одна массовая авария на Алтае

Массовое ДТП произошло сегодня, 17 января, на втором километре Правобережного тракта. Это в районе поворота на село Санниково.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, из-за нулевой видимости сейчас нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.

Отмечается, что въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по новосибирскому направлению.

В связи с непогодой сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее массовое ДТП произошло на дороге Барнаул – Павловск. Там столкнулись 15 автомобилей. Два человека погибли, еще несколько ранены.