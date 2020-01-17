Нельзя просто взять и заехать в Барнаул. Еще одна массовая авария на Алтае

Массовое ДТП произошло сегодня, 17 января, на втором километре Правобережного тракта. Это в районе поворота на село Санниково.
Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, из-за нулевой видимости сейчас нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.
Отмечается, что въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по новосибирскому направлению.
В связи с непогодой сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.
Как уже сообщал amic.ru, ранее массовое ДТП произошло на дороге Барнаул – Павловск. Там столкнулись 15 автомобилей. Два человека погибли, еще несколько ранены.
Комментарии
О непогоде было известно заранее, ... а потом опять обеспокоены смертями на дорогах !
А че гайцы делают? Не могут с мигалками за 300 метров встать? Только штрафы за подсветку номера выписывать горазды.
Так когда подъехали к месту аварии, встали наверное. Они же не мгновенно к месту аварии подлетают
Полицаи позорники !!!!!!!
Это вам не Рио де Жанейро и не Майми, чтобы круглый год ездить на автомобиле.