В Алтайском крае перекрыли еще три трассы и закрыли въезд в Барнаул

Регион продолжает оставаться во власти непогоды – метель не стихает, число массовых ДТП растет, а дороги продолжают перекрывать.

По информации "Алтайавтодора" число перекрытых трасс в регионе увеличилось еще на три, достигнув 11.

До стабилизации погодных условий автолюбители теперь не смогут выехать на трассы Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – Новосибирск (закрыт участок от Рубцовска до Новоегорьевского), Новоегорьевское – Титовка – Новичиха (с 0 км по 58 км) и Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда (участок между Павловском и Родино).

Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине, – уточнил корреспондент amic.ru.

Госавтоинспекция краевой столицы обратилась с призывом не выезжать за пределы города, а по возможности и вовсе не садиться за руль.

"В настоящий момент все выезды из города затруднены, образовались заторные ситуации, – уточнили в отделении пропаганды ведомства. – Барнаульская Госавтоинспекция обращается ко всем автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от передвижения на личных автомобилях".

Ранее 17 января в регионе произошли две массовые аварии с участием почти трех десятков машин. В одной из них погибли два человека.