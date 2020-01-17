На территории алтайской школы во время штормового ветра упала труба

Сегодня,17 января, из-за порыва штормового ветра на котельной школы №10 в Рубцовске упала труба.

Как сообщили в администрации города, на место происшествия сразу выехали заместители главы администрации города, сотрудники управления по делам ГОиЧС.

Устранять последствия падения трубы начнут ориентировочно 20 января, после окончания штормового ветра.

Ранее amic.ru писал, что в Рубцовске с многоэтажного дома сорвало крышу. Мягкая кровля упала на дорогу во дворе, по которой часто ходят люди. К счастью, в этот момент на ней никого не оказалось. По словам местных жителей, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли трассы. В регионе на 17 и 18 января объявлено штормовое предупреждение.