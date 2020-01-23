Алтайский депутат опроверг наличие недвижимости на Кипре

Чиновников и депутатов с видом на жительство или гражданством других стран в российской власти быть не должно, заявил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В этой связи в интернете снова всплыли прошлогодние списки вип-персон, у которых якобы есть гражданство в других странах. Есть в их числе и один представитель Алтайского края, депутат Госдумы от региона Александр Прокопьев. Сам он, после запроса портала amic.ru, эту информацию опроверг.

Сделал он это на своей странице в Instagram, где разместил официальное обращение в адрес замминистра иностранных дел.

"В СМИ активно распространяются ложные сведения о наличии у меня недвижимого имущества, а также постоянного места жительства на территории Республики Кипр", – сказано в документе.

Судя по источникам, у Прокопьева есть постоянный вид на жительство (ПМЖ) на Кипре. Правда, эти списки "гуляют" по интернету уже не первый год.

В обращении в МИД Александр Прокопьев просит запросить у Кипра информацию, которая бы подтвердила "отсутствие у меня какого-либо недвижимого имущества, а также постоянного места жительства на территории данного государства или иного любого разрешения, дающего право на постоянное пребывание на территории данного государства".

Кстати, также в этом списке теперь уже бывшие зампреды правительства Дмитрий Козак (вид на жительство в Швейцарии) и Ольга Голодец (ВНЖ в Италии), экс-министр труда Максим Топилин (ВНЖ в Болгарии, но его ведомство уже опровергло эту информацию) и ряд других топовых чиновников, губернаторов, депутатов и сенаторов.

А, собственно, что это за статус такой – ПМЖ. Это право на место жительства на постоянной основе в чужой стране. Человек с таким статусом может жить в стране, свободно в нее въезжать, получать там образование, пользоваться медицинским обслуживанием, работать, но при этом он не имеет там гражданства.

Во время своего послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил следующее:

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны, а именно главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".

Так что статус ПМЖ относится к табу Путина. Другое дело, что пока эта его инициатива нигде официально не прописана, и повернуть ее можно как угодно.