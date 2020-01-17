Барнаульца задержали за сексуальное насилие против ребенка

Жителя Барнаула подозревают в том, что он надругался над ребенком прямо на улице. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, против него возбудили уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера в отношении малолетней до 14 лет".

Следователи выяснили, что мужчина подъехал к 11-летней девочке на автомобиле, после чего в ее присутствии стал совершать некие манипуляции, угрожающие психике ребенка.

По неофициальной информации в социальной сети, сначала он занялся самоудовлетворением на глазах школьницы, но, когда она подняла крик, испугался и уехал. Бегство не помогло – девочка запомнила номера.

Подозреваемым оказался немолодой таксист, которому теперь вместо спокойной жизни на пенсии грозит длительный срок колонии.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу на время расследования.