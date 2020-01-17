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В Новоалтайск из Барнаула лучше ухать на электричке

, ИА "Амител"
Автомобили выехать из краевой столицы могут только по обочине
Пресс-служба барнаульской Госавтоинспекции.

Пресс-служба барнаульской Госавтоинспекции.

Уехать из Барнаула в Новоалтайск лучше всего на электричке. Из-за массового ДТП на Правобережном тракте выехать из города практически невозможно, рассказали amic.ru в краевой ГИБДД. 

"Движение транспорта в сторону Барнаула стоит, потому что до сих пор оформляются участники аварии, их много. А в направлении из города в сторону Новоалтайска движение осуществляется по обочине, транспорт движется, но очень медленно", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того дорогу Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска перекрыли из-за погодных условий — снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с, при порывах до 27 м/с, видимость 50-100 м, при порывах нулевая. Движение ограничили большегрузов и пассажирских автобусов.

Госавтоинспекция Барнаула обратилась с призывом не выезжать за пределы города, а по возможности и вовсе не садиться за руль.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.01.2020 19:40
- гость -

17.01.2020 19:41
- гость -

17.01.2020 19:41
Сова

А я сидя на дереве ухать люблю...

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